«Hem firmat un acord que garanteix el benestar dels nostres fills i que es ratificarà al jutjat, com a part d’un tràmit merament formal. El nostre únic objectiu és aportar-los la màxima seguretat i protecció, i confiem que es respecti la seva intimitat. Agraïm l’interès mostrat i esperem que els nens puguin continuar les seves vides amb la privacitat necessària, en un entorn segur i tranquil».

Aquest va ser el breu comunicat que Shakira i Gerard Piqué van emetre el 8 de novembre per confirmar que, després de 12 hores de negociació agònica a la casa de la cantant, havien arribat per fi a un acord cinc mesos després de la seva separació, segons informa ‘Chance’, el portal de notícies de famosos d’Europa Press.

Un pacte del qual gairebé no ha transcendit cap detall; només que la cantant i els seus fills Milan i Sasha abandonaran Barcelona per instal·lar-se a Miami –tot i que la data no està confirmada, s’especula que serà a principis de gener quan deixaran definitivament el nostre país– i que l’exfutbolista tindrà dret a visitar-los 10 dies al mes.

A més, i per compensar els milers de quilòmetres de distància que hi haurà entre ells a partir d’ara, Piqué disfrutarà del 66% del període vacacional dels nens, el més important per a ell en aquests moments durs i l’únic motiu pel qual finalment ha cedit a les pretensions de la seva ex de mudar-se als Estats Units.

Doncs bé, tres setmanes després d’haver arribat a l’acord, toca ratificar-lo davant un jutge. I per a això Shakira i Piqué han sigut citats aquest dijous a les 9.30 hores a la Ciutat Judicial de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Un nou cara a cara entre l’exparella que, com si s’haguessin posat d’acord –casualitats del destí– han arribat amb minuts de diferència i han entrat per portes diferents.