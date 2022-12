Des de fa quatre anys, Elena Huelva lluita dia a dia contra el Sarcoma d'Ewin. La jove sevillana de 20 anys batalla contra el càncer demostrant el seu optimisme, bon humor, i sobretot, les ganes per vèncer aquesta malaltia.

Fa tan sols uns dies, la influencer compartia en les seves xarxes socials un preocupant vídeo parlant del seu estat de salut actual. Elena confirmava el pitjor, i és que malgrat les fortes sessions de quimioteràpia i radioteràpia que porta suportant des que tenia 16 anys, les coses no estaven anant del tot bé.

"Tant de bo no haver hagut de fer aquest vídeo mai... M'han trobat més malaltia a la tràquea, que és molt perillós. No fa falta que digui molt més", explicava la jove en el seu perfil d'Instagram. Una publicació que moments més tard s'ompliria de milers de missatges de suport i afecte dels seus seguidors i desenes de rostres coneguts.

Suport de famosos

Durant la seva lluita incessant per vèncer la malaltia, Elena s'ha vist envoltada per nombrosos famosos que han passat de ser els seus ídols als seus amics. Manuel Carrasco, Paula Echevarría o María Pombo són alguns dels personatges que han mostrat el seu suport públic a la influencer i que, a més, porten acompanyant-la en tot el seu procés de recuperació.

Ana Obregón ha estat una altra de les persones que ha compartit unes fotografies al costat de la jove amb un emotiu missatge: "És una guerra cruel, però és l'única guerra en la qual no hi ha guanyadors ni perdedors, hi ha heroïnes com tu, herois com va ser el meu fill i molts més que no coneixem".

Elena pateix la mateixa malaltia per la qual el seu fill, Aless Lequio, va morir el 13 de maig de 2020 amb tan sols 27 anys d'edat. El Sarcoma d'Ewing és un tumor maligne que es produeix als ossos del cos -sol aparèixer en els ossos dels braços, les cames, les costelles, la columna i la pelvis- i que afecta principalment els adolescents i adults joves.

La influencer no va voler perdre's dimecres passat la premier de 'La última', sèrie protagonitzada per Aitana Ocaña, a qui Elena va confessar tenir un especial afecte: "Tenim una amistat molt bonica, molt especial". No obstant això, la jove no va voler parlar de Sara Carbonero, amb qui manté una gran amistat des de fa anys i juntes han compartit innombrables moments, convertint-se un gran suport l'una en l'altra en les seves lluites de superació.