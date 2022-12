«M’agradaria espiar la biblioteca del Vaticà»

Carmen Posadas (Montevideo, 1953) va conèixer l’espionatge de prop amb dinou anys, mentre vivia en l’ambaixada uruguaiana a Moscou, on havien destinat al seu pare, i la seva residència estava plagada de micròfons i personal que no s’esforçava a ocultar el seu objectiu. Anys més tard, quan va estar casada amb l’exgovernador del Banc d’Espanya Mariano Rubio també va ser objecte d’investigació per part dels serveis d’intel·ligència. Ara l’autora de dotze novel·les, més de quinze llibres infantils, dues biografies i diversos assajos, relats i guions de cinema i televisió ha publicat Llicència per a espiar, una novel·la on relata la història de les dones que es van dedicar a aquest perillós art.

Per què es va decidir a indagar en la història de dones espies?

Primer perquè sempre m’he considerat una espia en el sentit que m’encanta observar sense ser vista, soc de les quals m’agrada ser observadora més que ser el centre d’atenció. D’altra banda, en l’època en què la meva família va viure a Rússia vaig conèixer molts espies que ni tan sols es prenien la molèstia d’ocultar-ho.

Vostè no va conèixer aquest món pel cinema, sinó que el seu primer contacte va ser en els anys 70 a Moscou, quan al seu pare el van destinar a l’ambaixada plena de micròfons. Com va viure aquesta experiència?

Els russos tenien l’obsessió de l’espionatge, entenc que hi hagués espies en l’ambaixada dels Estats Units, però no sé quins secrets nuclears esperaven trobar en la de l’Uruguai. Així i tot, estàvem envoltats d’ells, jo sabia perfectament que la cuinera era una espia, el que em servia el cafè amb llet al matí, també, i hi havia un senyor que s’ocupava de treure la neu de la teulada de l’ambaixada que es dedicava a posar micròfons; per cert, era bastant potiner: estaves menjant i de sobte veies sota un quadre que sortia un micròfon. El KGB a partir dels anys trenta, en la guerra i després d’ella havia estat bastant eficaç perquè havia aconseguit infiltrar en els serveis secrets anglesos cinc agents que durant anys passaven informació a Moscou, però crec que en els setanta ja s’havien relaxat i funcionaven malament.

També va ser espiada durant el seu matrimoni amb Mariano Rubio, exgovernador del Banc d’Espanya. Què se sent?

Si a la Unió Soviètica era pintoresc, en aquesta altra ocasió sentia que estaven vetllant la meva intimitat. Circulaven per tots costats dossiers, t’elaboraven un en el qual suposadament comptaven tots els teus moviments, però la meitat de les coses eren mentida que, en estar barrejades amb veritats, et produïen un desassossec, una sensació molt incòmoda.

És cert que a la seva germana li van oferir ser espia?

Sí, cal dir que existeixen diferents tipus d’espionatge. El que jo recullo en el llibre és el mateix que recull, per exemple Ian Fleming en la seva obra: les missions i operacions més cridaneres. Però hi ha un espionatge molt més gris, més burocràtic i té a veure amb la gent que està enfront d’una pantalla durant dotze hores contra el ciberespionatge o escoltant converses i això és el que li van oferir a la meva germana quan van intentar reclutar-la aquí a Espanya perquè parlava molt bé rus i al principi va quedar fascinada, fins que es va assabentar que la seva missió era estar asseguda davant d’una taula escoltant hores i hores Ràdio Moscou. Això no és gens glamurós, però és part de l’espionatge i moltes vegades s’obté informació interessant. Ella ho va rebutjar.

És l’ofici més antic de la història o aquest «mèrit» correspon a un altre que se sol esmentar com a tal?

Els llibres que em vaig empassar per documentar-me coincidien a dir que l’espionatge és la professió més antiga del món, més fins i tot que la que tenim per tal. I a més és lògic que així sigui perquè saber és poder i l’ésser humà des de les albors ha necessitat informació, havia de saber des d’on estaven les pastures més fèrtils o on hi havia una font d’aigua a què feia l’enemic, tot aquest tipus d’informació era molt necessària per a mantenir-te viu, ni més ni menys.

Què li agradaria espiar?

Ho tinc clar, m’agradaria entrar a la biblioteca del Vaticà perquè aquí sí que ha d’haver-hi secrets, ves tu a saber quina informació interessantíssima guarden; per descomptat, no deixen entrar a ningú, així que si pogués triar, seria aquest lloc.

Els millors espies del present no són de carn i os?

Està el ciberespionatge, però a pesar que és cada vegada més important i els mitjans tecnològics permeten que no espiïn a tots, sempre ha d’haver-hi un cap pensant que no pot ser una màquina.

Quins són els requisits perquè et reclutin si ets dona?

Li ho vaig preguntar a una espia que s’acaba de jubilar i que em va costar molt que accedís a donar-me informació.