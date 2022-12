Cher no només és notícia per la seva feina d'artista sinó que també protagonitza titulars sobre la seva vida privada. Si fa poc oficialitzava el seu nou idil·li, en aquest cas ha utilitzat la xarxa social Twitter per donar la trista notícia de la mort de la seva mare. Com es podia esperar, les xarxes s'han omplert de missatges de suport

No han transcendit els detalls sobre la mort de Georgia Holt, mare de la cantant. El que sí que s'ha fet públic és que hauria estat malalta els últims mesos. El 2013 Cher hauria produït un documental sobre la vida de la seva mare. A "Dear Mom, Love Cher" donant mostra de la bona relació que unia mare i filla. De la mateixa manera, el 2016 l'artista publicava una foto amb la seva mare sota el títol: "Això és el que sembla una família dels 70 i 90..." en què també explicava que la seva mare no portava cap tipus de maquillatge. La mare de l'actriu ha mort als 96 anys després d'una vida plena d'alts i baixos en què va destacar per un talent natural en l'actuació i la música, tret que va heretar la seva filla.