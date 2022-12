Després de gairebé quatre anys de relació, Aitana Ocaña (23) i Miguel Bernardeau (26) han decidit separar les seves vides. La revista Lecturas porta en portada aquest dimecres l’exclusiva del final de la relació d’una de les parelles més mediàtiques del panorama nacional. Segons explica en un reportatge interior la revista, l’actor ha abandonat el xalet de la cantant, on vivien junts des del setembre del 2021, i ha tornat a viure amb els seus pares, la també actriu Ana Duato (54) i el productor de televisió Miguel Ángel Bernardeau (62).

Tal com mostra en el seu reportatge gràfic, l’actor ja no té les claus de l'habitatge d’Aitana i se’l veu trucar al timbre perquè l’obrin. En la seva visita, l’intèrpret apareix capbaix en acudir a la casa de la seva ja ex per recollir els seus objectes personals. Es dona la circumstància que l'habitatge de l’artista està molt pròxima a la casa dels pares de l’actor.

Assegura Lecturas que en aquests moments tan difícils, Ana Duato està sent un gran suport per al seu fill.

Junts, a ‘La última’

Aquesta ruptura arriba en un moment professional molt important per a tots dos, ja que fa tan sols dues setmanes que es va estrenar a Disney+ ‘La última’, el debut d’Aitana en la interpretació i que protagonitzen junts. Una història d’amor en la qual ella interpreta la Candela i ell, el Diego, dos antics companys d’institut que es retroben quan tots dos estan en l’apassionant camí de perseguir els seus grans somnis. Sempre segons la revista, la gravació d’aquesta sèrie els ha passat factura fins al punt de trencar la seva relació.

Pel que sembla, la parella va començar a viure els seus pitjors moments des del mes de maig passat: ell va haver de renunciar a molts projectes, i ella, per la seva banda, estava molt bolcada en la seva música, cosa que, segons explica l’entorn de la ja exparella, molestava molt l’actor, perquè afectava el seu compromís i rendiment a la sèrie.

A més, explica Lecturas, hi havia molta tensió entre ells durant el rodatge.

Acaba així una relació que va començar el 2018, en ple ‘boom’ d’‘Operación Triunfo’, on Aitana va quedar en segon lloc, i ‘Élite’, la sèrie de Netflix que va llançar a la fama Miguel.