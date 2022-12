El nom d'Alexandra Dulin potser no us sona, però si diem Ali Spice, segur que més d'un coneixeu aquesta tiktoker de tan sols 21 anys, molt coneguda als Estats Units i amb centenars de milers de seguidors en aquesta popular xarxa social. Tristament, avui és notícia perquè Ali Spice ha mort als 21 anys en un accident de trànsit quan un conductor kamikaze anava en sentit contrari i ha envestitel vehicle que conduïa la noia.

Per ara, el kamikaze continua a la fuga i les autoritats policials dels Estats Units treballen per trobar el seu parador. Per la seva banda, la família es troba devastada i demana justícia per la tràgica mort d'Ali Spice, mort que ha coincidit amb la de la canadenca Megha Thakir.

La Patrulla de Camins de Florida (FHP) ha confirmat que el conductor circulava en sentit contrari per la 44, xocant frontalment amb el cotxe d'Ali Spice i provocant la seva mort a l'instant. També van morir dos acompanyants que anaven amb la tiktoker al mateix vehicle.