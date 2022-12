Argentina finalment va guanyar el Mundial de Qatar 2022, encara que fos als penals i deixant a l'afició gairebé sense respiració. I Leo Messi va ser la gran estrella que va brillar com mai amb la selecció. Tindria alguna cosa a veure el seu talismà? En efecte, el futbolista va portar un cordill vermell al voltant del seu turmell, i ara sabem en què consisteix i per què va decidir dur-lo al llarg de tota la Copa del Món.

Quan va començar el Mundial del 2018, el periodista argentí Rama Pantorotto va entregar a Leo Messi un tros de cordill vermella que li va donar la seva mare perquè el lliurés al capità. El periodista ho va explicar així: "estava fent la maleta a casa meva i va venir la meva mare (...). I em va portar una cinta perquè me la posés i me'n va donar una altra per entregar-li a Messi. Me la vaig guardar a la cartera i no vaig tenir possibilitat de donar-li fins després del partit contra Islàndia", matx en què Messi va fallar un penal.

Finalment se la va lliurar, i ara es repeteix la història: el talismà en forma de fil vermell ha estat present a la final del Mundial de Qatar del 2022, i li ha servit, o això es podria pensar, per obtenir la victòria davant de la selecció francesa.