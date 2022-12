La model espanyola Georgina Rodríguez va sorprendre aquest Nadal a la seva parella, el futbolista Cristiano Ronaldo, i li va regalar un Rolls-Royce que va deixar bocabadat al crack portuguès, que estudia aquests dies una oferta multimilionària de l'Al Nassr, de Riad.

Rodríguez va compartir en el seu perfil d'Instagram un vídeo de les celebracions de la seva família, en el qual es pot veure l'alegre reacció de Cristiano, conegut aficionat als cotxes i amo d'una extensa col·lecció. Per part seva, Cristiano també va utilitzar el seu perfil d'Instagram per a presumir del regal, i va acompanyar la foto del cotxe amb un «Gràcies, amor meu».

El nou cotxe de luxe de la gran col·lecció del portuguès és un Rolls-Royce Dawn Silver Bullet descapotable, amb un motor V12 bi-turbo de 6,6 litres, 570 cavalls de potència i capacitat per a passar de 0 a 100 km/h en menys de 5 segons, segons les webs especialitzades. Rolls-Royce va deixar d'acceptar al març demanats d'aquest model, el preu del qual ronda els 400.000 euros.

LES 'JOGUINES' DE CRISTIANO

No és la primera vegada que la model espanyola regala un cotxe a Cristiano, que el mes de febrer passat va rebre de Georgina un Cadillac Escalade amb motiu del seu 37 aniversari. La col·lecció del jugador inclou vehicles de luxe com un Lamborghini Aventador, un Ferrari 559 GTO i fins i tot un dels deu Bugatti Centodieci que existeixen, el preu dels quals ronda els vuit milions, entre molts altres.

Aquest Nadal va ser un moment d'alegria en un any turbulent per a Cristiano Ronaldo, de 37 anys, actualment sense club després de la seva mediàtica i polèmica sortida del Manchester United. A més, va viure un Mundial de Qatar decebedor i marcat per les desavinences amb el ja exseleccionador portuguès, Fernando Santos, que el va deixar a la banqueta durant alguns partits del torneig.

Portugal va ser eliminat en quarts de final pel Marroc (1-0), per la qual cosa Cristiano no va poder complir el seu somni de guanyar el títol mundial per al seu país en l'últim campionat del món de la seva carrera.

Cristiano porta diverses setmanes sent relacionat amb l'Al Nassr, i el seu fitxatge podria produir-se aviat. No obstant això, quan se li va preguntar sobre aquest tema durant el Mundial, es va limitar a dir que «no és veritat».

El director esportiu del club saudita, el portuguès-brasiler Marcelo Salazar, va assenyalar aquest dilluns en una entrevista al portal Flashscore que no està «autoritzat a dir ni sí ni no» sobre la contractació de Cristiano Ronaldo, ja que es tracta d'una negociació d'«enorme magnitud».