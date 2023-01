El mes de setembre passat vam poder veure la parella en la recta final de l’embaràs en un esdeveniment a la capital. A poques setmanes de conèixer la seva filla, Alice Campello i Álvaro Morata es mostraven molt feliços i il·lusionats. La model i el futbolista, ja assentats a Madrid, disfrutaven de la seva nova etapa.

I per fi, l’esperat dia va arribar. Fa tot just uns minuts, Álvaro Morata penjava a les seves xarxes socials diverses fotografies de la seva filla Bella, revelant que va néixer dilluns 9 de gener. Sorprenia l’absència de la model en les fotografies, una cosa que el futbolista aclaria en la descripció de la publicació.

Alice Campello va haver de ser portada a l’uci per complicacions en el part, una cosa que va espantar el matrimoni. El futbolista calmava els ànims, assegurant que la model es troba molt ben cuidada pels metges de la Clínica Navarra. Aprofitava per agrair a l’equip de sanitaris la dedicació i esforç posats en el seu cas, així com als seus seguidors, que han estat pendents del matrimoni durant tot l’embaràs.

Ara només queda esperar que la mare es recuperi del tot i pugui disfrutar de la seva filla Bella junt amb el futbolista. Caldrà esperar per veure el posat familiar junt amb els seus tres fills, Leonardo, Edoardo i Alessandro, que segur que estan desitjant conèixer la seva germana nounada.