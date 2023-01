La cançó de Shakira amb Bizarrap és el tema del dia a tot el món. La cantant no ha defraudat i ha promès el que se n'esperava: parlar a les braves de la seva ruptura amb Piqué. I, encara que ha estat força clara i no s'ha deixat cap retret guardat, més enllà del que diu a la cançó amb el productor argentí, hi ha el que no surt a la lletra de la BZRP Music Session #53.

LES INDIRECTES OCULTES DE SHAKIRA A PIQUÉ EN LA SEVA ÚLTIMA CANÇÓ AMB BIZARRAP

La venjança se serveix en plat fred, o això ha degut pensar Shakira, traient a la llum aquest single dirigit en exclusiva a la seva exparella, Gerard Piqué. Però, a més de deixar missatges contundents com "Em vas deixar de veïna la sogra, amb la premsa a la porta i el deute a Hisenda", la cantant ha volgut deixar subtils encàrrecs al pare dels seus fills.

I no, amb aquests subtils missatges no ens referim al "Clara - Mente", ni al "sal - Pique". La cantant colombiana ha tingut prou perspicàcia perquè, pràcticament ningú pari atenció a aquests petits detalls. Però a què ens estem referint en concret?

PER QUÈ LA NOVA CANÇÓ DE SHAKIRA DURA EXACTAMENT 3:33 MINUTS?

Sí, aquest és un dels missatges ocults que no hem volgut que passi desapercebut. Aquesta cançó, que no deixa res a l'atzar, tampoc no ha volgut deixar passar per alt la seva durada. Per què exactament 3:33 minuts? Això és una picada d'ullet clara al número que sempre ha lluït Piqué com a jugador del Barça.

El defensa ha fet servir la major part de la seva carrera el 3 al dorsal de la samarreta, així que és una picada d'ullet més que clar que, per si l'exjugador no es donava per al·ludit, perquè tingui més senyals que aquesta cançó està feta a mida.

EL NOMBRE 2/2: UNA ALTRA REFERÈNCIA OCULTA AL FUTBOLISTA QUE DÓNA ON MÉS MAL FA

Un altre número és molt present a la cançó de la colombiana, i aquest és el número 2. Piqué dedicava els seus gols a Shakira amb aquest gest, el qual simbolitzava la data de naixement de tots dos, (el 2 de febrer 2/2 de 1987 i 2/2 de 1977 respectivament). A més, Piqué va deixar Shakira per una noia de 22 anys a qui Shakira dobla l'edat.

Però aquest gest està molt mesurat dins del vídeo i és que apareix al minut 2:22... No és aquesta cançó una obra perfecta de la venjança davant d'una ruptura?

L'ENEMISTAT DE SHAKIRA AMB LA MARE DE PIQUÉ

"Em vas deixar de veïna a la sogra" un altre missatge molt àcid de Shakira a Piqué que, segons comenten a Rac1, era una de les coses que menys li agradaven a Shakira de la seva relació. Tal era l'enemistat amb ella, que, segons les fonts de Rac1, Shakira va posar una bruixa a mida real en un dels balcons més propers a la casa de la seva exveïna.

Però no només això, hi ha molts més dards que cal tenir en compte en aquests més de tres minuts de cançó. Des dels problemes amb Hisenda, on Shakira culpa Piqué per primera vegada de forma pública, fins a algun eslògan feminista, com el de "les dones ara facturen". Sens dubte, Shakira s'ha desfogat de la millor manera: cantant.

EL COMIAT DE SHAKIRA: ESTEM DAVANT L'ÚLTIMA CANÇÓ DIRIGIDA A PIQUÉ?

Un altre detall que pot haver passat desapercebut és el comiat de Shakira al segon final del vídeo, on mira Bizarrap i li diu "Ya está, 'chao'". Potser és un altre missatge ocult per dir a tothom que amb aquesta cançó passa pàgina?

El que sí que sabem és que no ha deixat ningú indiferent aquests més de tres minuts. Ha quedat clar que clar que Shakira també és humana i aquesta és la seva manera de tancar una ruptura.

Sortirà Piqué a parlar-ne? De moment, ja són moltes les reaccions dels famosos ..