Shakira està molt (però que molt) dolguda, d’això no hi ha dubtes en aquest punt de la pel·lícula, per fascicles, de la seva separació amb Gerard Piqué. L’últim capítol va ser demolidor: aquest dijous va destrossar l’exjugador del Barça i la seva actual parella, Clara Chía, en la seva cançó amb Bizarrap. Quina gran esquinçada contra tots dos per la suposada infidelitat que va patir i que va trencar una relació de 12 anys i dos fills en comú, fins al punt que les feministes han disseccionat el tema ‘BZRP Music Sessions #53’. Però sembla que l’artista no només està ofesa amb ells dos, sinó que també se les té amb la família del seu ex. Tant, que té col·locada una bruixa de mida real al balcó de casa seva. Fins allà, un pot pensar que li va agradar molt la decoració de Halloween, però a les xarxes socials no ha passat desapercebuda la seva ubicació: està orientada cap a la vivenda dels seus exsogres a Esplugues de Llobregat.

Per què la cançó de Shakira amb Bizarrap dura 3.33 minuts? Descobreix tots els missatges ocults de la polèmica del moment La fotografia va ser la guinda enverinada a una jornada plena de dards. En la seva nova cançó, l’artista esmenta Montserrat Bernabeu, mare de Piqué: «‘Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda’», canta, recordant que després de la separació, l’exfutbolista es va mudar a un pis al centre de la Ciutat Comtal. No s’ha de ser una llumenera per elucubrar que Shakira titlla de bruixa la seva exsogra, i així ho han fet les xarxes socials, que també posen en dubte l’actitud de l’artista. Per cert, la bruixa està concretament i casualment dirigida cap a la cuina de la casa. La ràbia de Shakira contra Clara Chía divideix el públic La mare de Piqué és una reputada doctora El periodista de RAC-1, Jordi Basté, és qui va parlar d’aquest tema. «Obren la finestra i es troben la bruixa. A més, fa por», va assenyalar el director i presentador d’‘El món’, que després va lloar la mare de Piqué. «Conec la doctora Bernabeu, és una metge molt valorada en la lluita per la neurorehabilitació i té una humanitat per sobre de la mitjana». En concret, Bernabeu, de 59 anys, és especialista en Medicina Física i Rehabilitació en l’Institut Guttmann de Barcelona, on, després d’exercir de cap d’Unitat de Dany Cerebral, el 2018 va ascendir a directora assistencial. Per tot això, Basté va lamentar que la dona hagi de veure’s enmig d’una guerra bruta després de la ruptura de Piqué amb la cantant colombiana. En aquest sentit, els usuaris de Twitter també s’han pronunciat. «Fa mesos que està així [la bruixa]» o Shakira «està anada» són algun dels comentaris. SHAKIRA está que se sale y coloca 1 Bruja en el balcón de su casa que da directamente a la de su SUEGRA.

