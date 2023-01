La publicació de la nova col·laboració entre Shakira i Bizarrap continua donant molt de què parlar. Tot i això, la cantant colombiana no es talla en criticar el seu exmarit, Gerard Piqué, i la seva nova noia, Clara Chia. Segur que t'has après part de la lletra després d'analitzar les moltíssimes indirectes que ha llançat l'artista, sent una de les frases més comentades la que compara l'exfutbolista del F.C. Barcelona amb un Twingo i la marca de rellotges Casio.

Tot i això, Piqué ha aprofitat l'ocasió per anunciar una col·laboració amb Casio perquè el fabricant fos patrocinador directe de la King's League, i des d'aleshores, són molts els comunicats que s'han llegit en xarxes socials. Això sí, Casio ha confirmat que no hi ha cap comunicat oficial i que són molts els comptes falsos que han proliferat fent-se passar per ells.

"Fem aquest comunicat per anunciar que apareixen múltiples comptes a Twitter, Instagram i Tiktok fent-se parar per un mitjà oficial de Casio", ha apuntat l'equip de comunicació de Casio, compartint alhora alguns d'aquests missatges falsos que indueixen a error. D'aquesta manera, l'única publicació real és aquella fotografia d'Instagram on asseguren que estan encantats que "això ens esquitxi".