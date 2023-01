L’exjugador del Barça Dani Alves ha declarat aquest divendres a primera hora davant dels Mossos d’Esquadra, que l’han conduït posteriorment a la Ciutat de la Justícia per passar a disposició judicial.

Una dona va denunciar Alves per agressió sexual a la discoteca Sutton de Barcelona. Els fets haurien passat la nit del 30 de desembre. La víctima va avisar els vigilants de seguretat que el jugador de futbol li havia realitzat tocaments que ella no havia consentit. Dies després va presentar una denúncia i els Mossos van obrir una investigació per aclarir els fets.