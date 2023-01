El passat 20 de gener, Dani Alves era enviat a presó provisional sense fiança després de ser acusat d'agredir sexualment a una dona en els banys d'una discoteca de Barcelona la nit del 30 al 31 de desembre. La titular del Jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona va acceptar la petició de la Fiscalia i l'acusació particular exercida per la denunciant i va enviar a presó al futbolista després que aquest canviés fins a tres vegades la seva versió dels fets durant la seva declaració.

"Demano si us plau als mitjans de comunicació que estan fora de la meva casa que respectin la meva privacitat en aquest moment. La meva mare ha mort fa una setmana, a penes he començat a assumir que ella ja no hi és com perquè em turmentin amb la situació del meu marit", escrivia en els seus stories d'Instagram hores després que es conegués la notícia Joana Sanz, la dona de l'esportista des de fa cinc anys. "He perdut els únics dos pilars de la meva vida, tinguin una mica d'empatia en comptes de buscar tanta notícia en el dolor aliè. Gràcies", continuava el missatge.

Tal com la mateixa Joana ha relatat, la detenció del seu marit arriba en un moment de dol, ja que la seva mare María del Carmen tan sols fa uns dies que ha mort a causa d'un tumor. "Ara et sentiré a la brisa del mar, t'escoltaré en les onades, m'abraçaràs en submergir-me i em consolaràs quan senti que no pugui més", ha dit Sanz, qui ha expressat el seu dolor en un text que ha compartit amb els seus seguidors a les xarxes socials.

Hores abans de l'entrada a la presó de Dani Alves va publicar a les seves xarxes socials una fotografia en la qual es veia la seva mà al costat de la del seu marit sobre la qual havia escrit la paraula "Together" (junts) com a mostra del seu suport al brasiler en aquests moments.

"Jo sé qui és el meu marit, jo sé com el vaig conèixer, jo sé el respectuós que és perquè ni quan m'estava coneixent a mi em va faltar al respecte. He vist moltes vegades com dones s'acosten al reservat, atrevides, a intentar alguna cosa amb el meu marit en la meva cara. Si ho fan en la meva presència no em vull imaginar quan jo no hi soc", va dir la model fa uns dies en un programa de televisió quan el futbolista va ser acusat d'agressió sexual.

La història d'amor de Joana Sanz i Dani Alves

Va ser a Barcelona on Joana Sanz i Dani Alves es van conèixer el 2016 gràcies a uns amics en comú i, tan sols un any després, es van casar en una cerimònia íntima a Formentera.