Dia marcat en vermell en el calendari de Shakira i Gerard Piqué. Aquest diumenge el seu fill gran, Milan, ha complert 10 anys i, per a celebrar una data tan especial la cantant ha organitzat una festa amb tots els amics del nen a la seva mansió d'Esplugues de Llobregat.

Enmig d'un ambient festiu, amb nombroses fans de la colombiana a les portes de la seva residència corejant els seus grans èxits i cantant l''aniversari feliç' al petit, i fins i tot amb dos youtubers - amb ganes de protagonisme i d'entretenir als curiosos i als nombrosos mitjans de comunicació congregats als voltants - disfressats de policia, a poc a poc van començar els preparatius.

A primera hora de la tarda arribava a casa de Shakira tot el necessari per a fer de l'aniversari de Milan un dia inoblidable: un pastís a l'interior d'una bossa de paper, animadors i jocs infantils per a amenitzar la festa i els convidats; al voltant de 15 nens - entre els quals es trobaven el fill de l'exjugador del Barça Patrick Kluivert - que van anar entrant amb comptagotes disposats a gaudir de la festa.

L'homenatjat, Milan, apareixia poc després amb cotxe acompanyat pel seu germà Sasha i el seu pare, Gerard Piqué, amb el qual havia passat el cap de setmana. D'allò més somrient, i sense deixar de parlar amb els seus fills, l'exfutbolista accedia a la festa no per la casa de Shakira, sinó per la dels seus pares, que segueix comunicada amb la de la cantant malgrat la presència fa uns dies d'una formigonera per a aixecar un mur entre totes dues propietats.

Poc després, Piqué abandonava el lloc per a assistir als partits de la lliga de futbol de streamers que presideix, la Kings League. Es desconeix si abans va acompanyar a Milan fins a la festa i es va retrobar amb el seu ex, amb la qual aquest cap de setmana s'ha especulat que va intentar reconciliar-se un mes després de la seva separació encara que, després de la negativa de Shakira, va optar per continuar amb la seva relació amb Clara Chia.

Precisament sobre els rumors de crisis o fins i tot ruptura amb la jove catalana que han sorgit en les últimes hores se li ha preguntat a Gerard que, sense deixar de somriure, ha donat la callada per resposta a les informacions sobre el sot que estaria travessant amb Clara, completament desapareguda des que Shakira va llançar el seu 'Session 53'.