Tot i portar diversos mesos separats, la relació entre Shakira i Gerard Piqué segueix sent un dels temes del moment. I més ara que, amb el llançament de la sessió amb Bizarrap, l'artista colombiana ha deixat anar els seus sentiments en un atac frontal a l'exfutbolista en forma de cançó.

Des que Shakira va llançar el videoclip del seu tema 'Te Felicito' fa vuit mesos, els seguidors de tots dos van començar a especular sobre si aquesta cançó era una indirecta a Piqué, cosa que es va confirmar al juny en ratificar-se la ruptura de la relació entre tots dos.

A partir d'aquell moment van començar a circular moltes teories a les xarxes socials sobre la infidelitat de Piqué i com havia estat descobert per la cantant, fins que una va acabar per imposar-se a les altres de manera aclaparadora.

A mitjans de desembre, a Telecinco es va assegurar que Shakira hauria descobert que Gerard Piqué li era infidel en revisar la nevera de casa seva després de tornar d'una gira i veure que el pot de la seva melmelada, que no consumia l'exfutbolista, s'havia buidat a la seva absència. Segons les informacions dels programes de la premsa rosa, aquests indicis van servir a la cantant per descobrir la relació la seva parella mantenia amb Clara Chía.

Posteriorment, en una entrevista a la televisió britànica, Shakira va confirmar en bona part aquestes especulacions. L'entrevistadora la va instar a parlar clarament sobre la ruptura, deixant caure que "No vas a la nevera a agafar la llet". "Digues què buscaves", li va dir a Shakira, que de forma contundent li va respondre: "La veritat".

"Crec que li passa a les dones alguna vegada a la seva vida, creus que estàs en una relació real i no és el que sembla...", reflexionava en aquell moment, donant corda a una teoria que ha tornat a la palestra amb el llançament del videoclip amb Bizarrap.