Risto Mejide s'ha obert en canal a l'edició d'aquest dimarts de 'Viajando con Chester'. El presentador de 'Todo es mentira' ha reconegut que travessa un moment delicat en l'àmbit personal després de la separació amb Laura Escanes i ha sorprès confessant una complicada situació en el seu àmbit familiar que fins ara es desconeixia.

Durant la conversa al programa de Cuatro que estava mantenint amb Máximo Huerta, gravada a Bunyol (València), el publicista va confessar que no es parla amb la seva mare des de fa quatre anys. Segons el relat, un dia es van barallar i des de llavors han estat sense dirigir-se la paraula, ni tan sols a través de missatges.

"Vam tenir una baralla molt grossa i no havíem tornat a parlar. Però just avui, quan venia cap aquí per parlar amb tu, m'ha escrit", li ha explicat al presentador del primer Benidorm Fest, que el mirava amb sorpresa.

Máximo Huerta, que explicava que ha tornat al seu lloc de procedència per cuidar la seva mare, es va interessar per l'assumpte. "Seguiràs parlant amb ella?", li va preguntar. "No ho sé", va respondre. Tot i això, un emocionat Risto reflexionava sobre això davant les càmeres i explicava que a més d'ell, n'hi havia una altra de damnificada per aquest desencontre amb la seva mare: "Ho dec a la meva filla. Ella no coneix la seva àvia i no en té la culpa".