Joana Sanz està vivint el moment més difícil i dolorós de la seva vida. La seva mare moria el passat 17 de gener i, tan sols quatre dies després, el seu marit Dani Alves entrava a la presó preventiva per un presumpte delicte d'agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona. "He perdut els dos únics pilars de la meva vida" confessava completament destrossada en les seves xarxes socials divendres passat.

A principis d'aquesta setmana, i a mesura que s'anaven filtrant més dades sobre què va succeir el passat 30 de desembre entre el futbolista i la seva presumpta víctima, Joana reapareixia compartint un significatiu missatge a través dels seus stories d'Instagram: "Cor, aguanta tant de dolor, si us plau". Una frase que molts van creure que estava dirigida a Dani, però que ella aclaria amb un contundent al·legat: "No tergiversin o malinterpretin el que dic. 'Cor, aguanta tant de dolor si us plau' és un missatge per a mi, per al meu estat d'ànim".

I ara, deixant entreveure que poc en queda del suport incondicional que va mostrar al seu marit quan va sortir a la llum la seva presumpta agressió -"Jo he vist moltes vegades com dones s'acosten al reservat, atrevides, a intentar alguna cosa amb el meu marit a la meva cara. Si ho fan en la meva presència no em vull imaginar quan jo no hi soc" assegurava - la model canària ha pres una dràstica decisió; esborrar totes les fotografies del futbolista a les seves xarxes socials, deixant-ne només una pertanyent a una campanya publicitària.

Un gest sobre el qual no s'ha pronunciat de moment i que podria significar que dona per acabada la seva relació amb Alves però que, com ha apuntat la periodista Isabel Rábago en 'Ya es mediodía', podria haver realitzat pels comentaris negatius i els atacs que ha rebut en les imatges en les quals apareixia amb el futbolista que, com sosté, no hauria esborrat sinó tan sols arxivat.

L'extravagant petició de Dani Alves tan sols entrar a la nova presó

Està clar que Dani Alves no travessa pels seus millors moments, encara que pitjor ho estarà passant la jove que va denunciar al futbolista per una suposada agressió sexual.

L'exjugador del Futbol Club Barcelona, Dani Alves, empresonat per la presumpta agressió sexual a una jove en la discoteca Sutton de Barcelona, ha estat traslladat des de la presó de Brians 1 a la de Brians 2, dos centres que estan situats un al costat de l'altre, per a garantir la seva "seguretat" i la "normal convivència" en el mòdul, segons les fonts de la Conselleria de Justícia. Després de passar unes hores en el mòdul d'ingressos de la segona presó, i atès que ja es disposaven dels informes mèdics de la primera, ha estat enviat al mòdul 13 de Brians 2, destinat sobretot a persones acusades d'agressió sexual, com és el cas. Els responsables de tutelar el seu internament han decidit que, en principi, Alves comparteixi una cel·la, que té lavabo i dutxa, amb un altre reu.

El canvi de centre penitenciari ha estat decidit per la Secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Les característiques de Brians 2, per instal·lacions i nombre d'interns, són més adequades per a gestionar l'impacte que pot generar l'ingrés d'un personatge públic de la dimensió d'Alves.