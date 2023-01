L’Associació de la Premsa de La Rioja ha emès un comunicat per compartir la «seva tristesa» per la mort sobtada de la periodista de La Rioja Sandra Carmona, aquesta matinada als 42 anys.

Una tristesa compartida «amb tots els que la vam conèixer i, molt especialment, amb els seus actuals companys a la Conselleria de Salut i amb l’equip de Comunicació del Govern de La Rioja, al qual es va afegir durant la pandèmia».

Com expliquen des de l’Associació de la Premsa, «la inesperada pèrdua de la Sandra ens ha deixat a tots trencats de dolor aquest matí de gener, incapaços de trobar paraules i sense consol. El nostre més sentit condol també als bons amics que va fer entre els companys de les seves anteriors etapes professionals a TVR, La Rioja i Punto Radio Calahorra, la ciutat on va néixer i on continuava residint».