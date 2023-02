Gerard Piqué i Clara Chía han decidit per fi fer un pas més en la seva relació i ja comparteixen domicili. La noia s’ha instal·lat al famós àtic que té el futbolista al carrer de Muntaner de Barcelona i és habitual veure’ls entrar i sortir junts de l’edifici pel pàrquing. Ja no s’amaguen. Només hi ha una excepció: quan els fills de Piqué són amb ell, Chía desapareix.

Molt s’ha publicat sobre el dia a dia de la parella. Que si ella ja vivia amb ell des de feia temps, que si ella vivia amb els seus pares i només passava alguns caps de setmana amb el seu nòvio, que si estaven buscant una casa per als dos... Tot, especulacions. Ara les Mamarazzis ja sabem la veritat. No era intenció de la parella compartir pis tan aviat. Volien esperar que Shakira s’instal·lés a Miami. Però els seus plans han canviat i han decidit que no en tenen prou de passar els caps de setmana a Barcelona o a la Cerdanya, ni de treballar junts a la mateixa oficina i durant tota la jornada laboral, ni amb les estones d’oci que disfruten amb els seus amics comuns.

La parella vol passar el màxim de temps l’un al costat de l’altra i això passa per consolidar la seva relació i anar-se’n a viure junts. Els últims dies han sigut difícils per a Chía, per la pressió mediàtica i el continu assetjament que rep a les xarxes socials. Tal com vam explicar les Mamarazzis, la nòvia de Piqué fins i tot va haver de ser atesa en un centre hospitalari a causa d’un atac d’ansietat.

En aquesta nova vida de la parella no entra en els seus plans que els fills de Piqué comparteixin sostre amb Chía. Sí que la coneixen. Han coincidit amb ella en diverses ocasions, com ja vam explicar les Mamarazzis. Però, per al Milan i el Sasha és una amiga del seu pare. Quan Piqué és amb els seus fills, comparteix amb ells les seves hores com a pare i ningú més s’afegeix a aquells moments. Bé, sí, la família d’ell. Els nens ja han patit prou canvis des de començament d’any, i més que n’hauran de viure, amb el seu trasllat a Miami, per sumar-los ara conèixer ja oficialment la nòvia del seu pare. Això arribarà més endavant.

Aquesta setmana, dijous, també van celebrar Piqué i Shakira el seu aniversari. Ell en complia 36, i ella, 46. Que diferent aquest 2 de febrer del de fa 12 anys. El 2011, la parella va elegir aquesta data per posar junts per primera vegada en una fotografia i fer oficial la seva relació. Des d’aleshores cada 2 de febrer es convertia en una data molt especial. Bé, no tots, perquè el 2 de febrer de l’any passat Clara Chía ja estava en la vida de Piqué, malgrat que encara convivia amb la cantant. Desconeixem si van celebrar junts aquell dia (tot i que apostem que sí), però el que és segur és que amb Shakira les coses no estaven bé. De fet, estaven, més aviat, fatal. Pocs dies després, el 17 de març, Piqué va abandonar el domicili que compartia amb Shakira i els seus fills i es va instal·lar, ell sol, al que ja comparteix amb Clara Chía. El que va venir després és ja de sobres conegut.