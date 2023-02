El dissenyador basc Paco Rabanne ha mort als 88 anys, segons informa aquest dijous en un comunicat el grup Puig.

Francisco Rabaneda y Cuervo (Pasai San Pedro 1934), que hauria fet 89 anys el 18 de febrer, era fill d'una costurera de Balenciaga i un general de la República afusellat pels franquistes.

De petit va viure a França, on va estudiar arquitectura i va començar a treballar com a dissenyador d'accessoris, i allà s'hi va passar tota la vida.

Ja des de l'alta costura, va ser trencador en els seus dissenys, en els quals va arribar a incloure el plàstic i materials metàl·lics.

El 1989 va ser distingit cavaller de la Legió d'Honor de França; el 2000 Espanya li va donar la Medalla d'Or al Mèrit en Belles arts, i el 2010 va tenir dos reconeixements: el grau d'oficial de la Legió, i el Premi Nacional de Disseny de Moda a Espanya.

El 2010, en proclamar-se el Premi Nacional, va declarar: "Ha estat agradable constatar que s'ha reconegut tant la meva part artística com la meva realització en el món de la moda" i que continuava sent reconegut per les institucions oficials i per professionals.

El vincle amb Puig

El grup Puig ha destacat que Rabanne va desenvolupar un important paper en la història de molts dels èxits de la companyia de moda i bellesa, amb fragàncies com Paco Rabanne pour Homme i 1 Million.

La col·laboració entre tots dos va començar a finals dels anys 60 quan Antonio i Mariano Puig (segona generació de l'empresa) van establir un acord amb ell a París.

El president executiu de Puig, Marc Puig, ha dit que "la seva gran personalitat va transmetre, a través d'una estètica única, la seva visió atrevida, revolucionària i provocadora del món de la moda".

El president de la divisió Beauty and Fashion de Puig, Jose Manuel Albesa, ha afirmat que Rabanne "va fer magnètica la transgressió. Qui més podria induir les elegants dones parisenques al clam per vestits fets de plàstic i metall?".