«‘Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques’», assegurava Shakira en el seu ja històric èxit ‘Sessions 53’, la seva cançó amb Bizarrap en la qual la cantant es queda tan ampla i serveix la seva venjança contra Gerard Piqué i la seva parella, Clara Chía. Un gran tema ple de míssils directes que ja fa un mes que va aparèixer a les nostres vides i que va provocar una allau de notícies del cor, incomptables hores de televisió i infinitat de comentaris a les xarxes socials.

Les Mamarazzis no sabem si aquests plors i aquestes súpliques per part de Piqué es van arribar a produir en algun moment, com relata Shakira en la seva cançó, però el que sí que podem assegurar és que la ja exparella es va donar una segona oportunitat a l’abril del 2022. L’entorn de tots dos guarden silenci i prefereixen no comentar els detalls d’aquella reconciliació, però sí que ens confirmen que es va produir i que, desgraciadament (o no), no va tenir un final feliç.

Gerard Piqué i Shakira van prendre la decisió de separar-se a mitjans de març. Feia mesos que arrossegaven una greu crisi. Es barallaven constantment i se sentien més distanciats que mai. De manera consensuada, la separació es va plantejar com a temporal i va ser el futbolista qui va abandonar el domicili familiar. Shakira, esperançada, confiava que la seva relació es recompondria. Van estar un mes separats sense que la notícia transcendís als mitjans i només l’entorn més pròxim coneixia la situació. El que Shakira no sabia era que una jove anomenada Clara Chía ja havia aparegut a la vida de Piqué uns mesos abans. Primer com a amiga especial, més tard com a companya de feina. El que va venir després és ja de sobres conegut.

I sí, va ser a l’abril del 2022 quan tots dos es van donar una segona oportunitat i van apostar per intentar-ho de nou. Pocs dies després de reprendre la relació, l’1 de maig, Shakira, acompanyada de la seva tia Patricia Ripoll, va anar a recolzar el seu nòvio al partit que va enfrontar el Barça amb el RCD Mallorca Piqué jugava al Camp Nou i els blaugrana van guanyar per 2-1. La tia de la cantant va voler immortalitzar la seva visita al camp i va publicar una fotografia de totes dues, que posaven juntes en una ‘selfie’, al seu compte d’Instagram. El que ara ens resulta sorprenent és que la cançó que va triar Patricia per acompanyar la fotografia fos ‘Te felicito’, la primera de les cançons bomba dirigides a Gerard Piqué, llançada el 21 d’abril, quan la crisi entre tots dos i la seva ruptura eren un secret.

«Ho van intentar, però no va funcionar. La seva va ser, i és, una relació molt passional, per a les coses bones i per a les dolentes. Ell va tornar al seu pis del carrer Muntaner i disfrutava de la seva vida de solter. Shakira en aquell moment desconeixia per complet la relació que el seu ex mantenia amb Clara Chía i no va ser fins a l’agost quan va posar nom i cara a la seva substituta», ens expliquen.

Clara Chía ja coneixia els pares de Gerard Piqué abans que tots dos fessin la seva primera aparició pública a la boda dels seus amics Albert Pedret i Anna Tormo, el 20 d’agost a la Costa Brava. Clara fins i tot els havia visitat a la casa que tenen al costat de la de Shakira, aprofitant que la cantant es trobava de viatge amb els seus fills, disfrutant de les seves vacances. La cantant va saber d’aquesta visita a l’instant i no va trigar gaire a descobrir que la seva exparella ja mantenia una nova relació. Els detalls ens els guardem per a una altra ocasió. De moment caldrà esperar si les dues noves cançons que Shakira està a punt de treure, una amb Manuel Turizo, l’altra amb Karol G, ens ofereixen més detalls sobre aquesta i altres històries relacionades amb la seva ruptura. Apostem que no ens defraudarà.