Milan i Sasha Piqué han hagut de viure una època convulsa a la seva vida en els últims mesos. Primer per la separació dels seus pares (cosa que passa a molts nens) i després pel soroll mediàtic extrem que s'ha generat sobre aquest divorci.

El que ja és prou conegut és que Piqué ha separat totalment la seva nova parella dels seus fills per respecte a Shakira. Això sí, segons les Mamarazzis, aquesta separació inclou que els nens i Clara Chía no comparteixin sostre.

Les periodistes explicaven a 'El Periódico' que malgrat que han coincidit amb ella diverses vegades, per a Milan i Sasha, Clara Chía és una amiga del seu pare. Quan Piqué està amb els seus fills, comparteix amb ells les seves hores com a pare i com a molt hi és present la seva família.

Segons la informació els nens ja han patit prou canvis des de començament d'any, i més que n'han d'arribar, amb el seu trasllat a Miami, per sumar-los ara a conèixer ja oficialment la xicota del seu pare. Això ho deixen per més endavant.