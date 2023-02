Shakira i Solana Imani Rowe, coneguda com a SZA, van coincidir en el llançament de les seves exitoses cançons sobre el desamor, 'Bzrp music sessions #53' i 'Kill Bill', respectivament. També ho va fer Miley Cyrus, amb 'Flowers', però el dia de Sant Valentí ha unit més a la diva de Barranquilla i la cantant de San Luis.

L'artista colombiana ha compartit aquest dimarts un ocorrent vídeo en què apareix fregant el terra amb empenta, encara que amb un 'look' negre poc adequat per netejar la casa: camisa sexi a joc amb uns pantalons tipus bombatxo i uns talons infinits d'agulla.

Mentre passa el pal de fregar amb la seva cabellera perfectament lacia i un suau maquillatge que suavitza i embelleix encara més les seves faccions, se la veu cantant la cançó de SZA, la lletra de la qual anuncia un possible assassinat del seu ex, així com maneres d'afrontar una ruptura, el despit, la venjança i l'autosuperació.

"Segueixo sent fan tot i que estava salat. Odio veure't amb una altra noia, sé que ets feliç. Odio veure't feliç si no sóc jo la que condueix. Sóc tan madura, sóc tan madura. Sóc tan madura que vaig aconseguir un terapeuta perquè em digués que hi ha altres homes. No en vull cap, només t'estimo a tu. Si no et puc tenir, ningú no hauria. Jo podria. Podria matar el meu ex, no és la millor idea. La seva nova xicota és la pròxima, com he arribat aquí? Podria matar el meu ex, tot i que encara l'estimo. Prefereixo estar a la presó que sola. Tinc la sensació que és una causa perduda. Tinc la sensació que realment podries estimar-la. El text serà evidència, aquest text és evidència. Vaig tractar de racionar amb tu, sense assassinats, sense crims passionals, però maleïda sigui", diu la lletra de la cançó.

Sens dubte, amb aquesta publicació Shakira demostra ser més que una admiradora de SZA, la cançó de la qual 'Kill Bill', forma part del seu exitós àlbum SOS .

Potser aquest clip és el preàmbul d'una nova bomba, una possible col·laboració entre les dues dives, víctimes totes dues del desengany amorós i especialistes a tirar dards a les seves exparelles.