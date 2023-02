Dani Alves seguirà a previsió preventiva. L’Audiència de Barcelona ha decidit després de cinc dies desestimar el recurs presentat per l'advocat de l'exjugador del Barça, Cristóbal Martell i deixar-lo entre reixes mentre segueixen les investigacions. La seva defensa demanava llibertat amb mesures cautelars, com ara una fiança, la retirada del passaport, una polsera telemàtica per controlar els seus moviments o la compareixença periòdica al jutjat, però el tribunal confirma que hi ha indicis sòlids i, sobretot, risc de fuga a Brasil -on va nèixer Alves i on té la majoria de les seves empreses- i per això ha confirmat la decisió del Jutjat d’Instrucció número 15 d’enviar-lo a la presó.

Alves està acusat d’una presumpta agressió sexual a la discoteca Sutton de Barcelona la matinada del 30 de desembre a una noia de 23 anys.