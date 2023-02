Joana Sanz va rebre a París la notícia que la secció tercera de l'Audiència de Barcelona decidia que Dani Alves segueix en presó provisional fins que se celebri el judici. Cosa que no per esperada, continua sent impactant.

Joana Sanz, «destrossada» per la mort de la seva mare i l'ingrés a presó de Dani Alves en tan sols una setmana La model, però, va mostrar total normalitat a les seves xarxes socials pujant una història en què se la veia entrenant durament al gimnàs. Sanz tracta de trampejar el temporal de la millor manera que pot, ja que les seves últimes setmanes estan sent molt dures. Després de reaparèixer a la desfilada de Lola Casademunt a la Fashion Week de Madrid, Sanz ha tornat a París. Va ser un moment veritablement icònic perquè malgrat tota la pressió, la model es va mostrar pletòrica i impertorbable malgrat situació personal. La història va ser acompanyada d'una foto seva a la capital francesa amb el text “Number 9”. No sembla que sigui una indirecta ni un missatge xifrat, potser el número de carrer on viu o alguna referència a la nova ciutat, on es manté allunyada del seu passat a Barcelona.