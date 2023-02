Ha tornat a passar. El llançament de la primera col·laboració entre Shakira i Karol G, titulada ‘TQG’, que correspon a les sigles de ‘Te quedó grande’, estava previst pel 24 de febrer però, un cop més, una part de la lletra de la nova cançó de la colombiana s'ha filtrat.

El tema formarà part del nou disc de Karol G: ‘Mañana será bonito’, que veurà la llum aquest divendres. La colombiana va assegurar en una entrevista al ‘New York Times’ que havia sigut massa sincera en aquests nous temes. «Coses personals que tenia dins, les deixava anar en les meves lletres. La gent sabrà molt de la meva vida personal amb les meves cançons», va comentar.

Segons ha confirmat la periodista Andrea Meza a la cadena de televisió Telemundo, aquest tema no només tindrà indirectes per a Piqué, una cosa prevista després dels últims temes de Shakira com la polèmica ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ amb Bizarrap o el hit ‘Monotonía’. Sinó que també anirà dirigida a l’exparella de Karol G Anuel AA. Tampoc és la primera vegada que ‘la Bichota’ fa referència al cantant, ja en la seva cançó ‘Mamii’, estrenada el març del 2022 amb Becky G, es desfogava dient-li ‘pendejo’.

Són dos versos molt concrets els que han sigut filtrats: «‘Al menos conmigo, yo te mantenía bonito’», que aniria dirigit al canvi negatiu de l’aparença del cantant porto-riqueny, Anuel AA. Shakira, per la seva banda, sembla enviar un missatge a Piqué amb la frase: «‘Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía’».

La de Medellín va comentar que feia temps que volien fer una col·laboració les dues artistes i quan va escoltar Shakira cantant obertament sobre la seva pròpia ruptura va pensar que podrien compartir una altra cançó en què ella estava «deixant anar molta ràbia». Quan la cantant de Barranquilla va rebre el tema li va dir a Karol G: «Déu meu, gràcies. Aquesta lletra diu exactament com em sento ara mateix». Al final van completar el tema juntes i ha acabat sent una balada en clau menor amb caires de reggaeton i un cau de solidaritat entre dones, segons el ‘New York Times’.

Bad Gyal i Quevedo també s’uneixen en el nou disc de Karol G, però el tema que està generant més expectació és la unió de les dues colombianes.