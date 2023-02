El dia que es va llançar el telescopi espacial James Webb (JWST), l'observatori més potent mai construït per la humanitat, els científics parlaven amb il·lusió sobre com aquest instrument científic podia "mostrar l'univers com mai no ho havíem vist abans".

Sis mesos després de l'enlairament, aquest pronòstic ja s'ha complert. Segons revela aquest dimecres la revista 'Nature, el JWST ha aconseguit captar la llum de sis galàxies tan antigues i tan massives que, almenys sobre el paper, no haurien d'existir. Segons expliquen els experts, la seva troballa podria revolucionar radicalment la nostra comprensió de l'univers, segons recull avui El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Per entendre la importància de la troballa, comencem aquesta història per principi. En els primers mesos d'observacions espacials, el James Webb va desplegar el seu arsenal científic per 'mirar enrere en el temps' i trobar la llum de les primeres estrelles i galàxies de l'univers. A la seva primera campanya d'observacions va aconseguir prendre una instantània del cosmos quan encara estava en bolquers. És a dir, entre 500 i 700 milions d'anys després del Big Bang. O el que és el mateix, quan l'univers només tenia un 3% de la seva edat actual.