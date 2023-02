L’excampiona de natació artística Gemma Mengual és la primera esportista a apostar pel negoci de la marihuana terapèutica a Espanya, i amb el seu soci, David Fayos, volen continuar expandint l’empresa, Cannabity Healthcare.

El CEO de la companyia, David Fayos, va fundar el negoci el 2016 «després d’unes malalties personals» i es va associar amb Gemma Mengual a mitjans del 2022, quan van decidir muntar la primera botiga física a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), on l’empresari i l’exnedadora catalana van conversar amb EFE. El seu full de ruta inclou obrir una botiga a Madrid i ampliar la gamma de productes cannàbics, ja que ara només comercialitzen una crema i unes gotes.

«Són productes amb ús antiinflamatori, ansiolític i analgèsic, tot i que també són molt útils per a l’ansietat i els nervis», precisa Mengual, que assegura que utilitza aquests productes en el seu dia a dia.

Ajuda per dormir

«Faig servir la crema per a les contractures i les gotes sublinguals per dormir», comenta l’exnedadora, que durant la seva carrera es va penjar 19 medalles en Mundials, 17 en Europeus i dues medalles –totes dues de plata– en els Jocs Olímpics de Pequín 2008.

Després de diversos mesos utilitzant-les, Mengual se sent molt satisfeta: «Dormo molt bé, m’ajuda a descansar i m’adormo de seguida». Els dos socis destaquen que els clients solen quedar satisfets si són constants amb el tractament.

El mercat del CBD, el primer principi actiu del cànnabis a estar despenalitzat per l’Agència Mundial Antidopatge, està en auge arreu del món, i a Cannabity Healthcare volen posicionar-se amb força al mercat.

I David Fayos avança que han aconseguit «una subvenció dels Fons Europeus per a la digitalització del negoci», amb els quals ja estan treballant. Fayos creu que seran «els primers a Europa a utilitzar-lo» i explica que ja estan desenvolupant «una aplicació basada en intel·ligència artificial».

«A partir de l’historial que tenim dels clients [edat, pes, malaltia], creuarem les dades amb l’aplicació perquè treballadors d’altres botigues que no tinguin prou coneixements introdueixin les dades i sàpiguen quins paràmetres seguir per receptar els productes», comenta Fayos.

«Servirà per tenir una millor atenció al client i per créixer amb encert», afegeix Gemma Mengual, que està apostant fort pel CBD en aquesta nova etapa com a empresària.