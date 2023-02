«Les xarxes i el culte a la imatge no conviden a una posició adulta»

A Aprende a cuidar de tu niño interior, el psicòleg i psicoterapeuta Jordi Gil Martín (a la foto, amb el seu fill Aleix) proposa sanar les ferides latents que vénen de la infància i ens afecten en l’edat adulta.

L’autèntic paradís és la infància?

És on teníem moltes coses que potser pel camí s’han espatllat.

Quines, per exemple?

Com ara confiança, innocència, vivíem més en el present... Teníem les emocions bàsiques encara verges, o per gestionar. A la infància hi ha una mena de llum inicial que anem perdent pel camí.

Ja sospitava que a mesura que creixem ens anem espatllant, però em pensava que era només físicament.

Anem perdent les riqueses que teníem en aquell paradís. A vegades hi ha aspectes de nosaltres que s‘espatllen, és així.

Tots tenim ferides que arrosseguem des de petits?

Amb major o menor mesura, sí, efectivament. Tots hem tingut traumes grossos o petits que han ferit potencials que teníem quan érem petits.

Fets tan llunyans encara ens poden afectar, quan som adults?

Deixen seqüeles, sí. Si ho he passat malament al col·legi, potser tindré ansietat social, o potser em costarà tenir amistats sanes, fins i tot tenir parella. Hi ha seqüeles posttraumàtiques que tenen a veure amb el que ha passat a l’inici de la vida.

Un nen infeliç serà un adult infeliç o problemàtic?

No té per què ser així, no és matemàtic. Hi ha qui de petit ho passa malament i després és un adult sense problemes. També depèn de si ha fet processos de sanació o creixement personal. A vegades una joguina trencada es pot refer.

La sobreprotecció evita que els nens tinguin problemes?

La sobreprotecció no és cap solució. Tots dos extrems són feridors, els nens no s’han d’abandonar ni sobreprotegir. Ni se’ls ha d’envair ni deixar-los de la mà de Déu. S’han d’acompanyar, que seria un punt intermedi.

Hi ha massa sobreprotecció?

Hi ha una mica de tot, és com un pèndol que va d’una banda a l’altra. La sobreprotecció no deixa de ser una forma d’abandonament, perquè estàs fent mal a l’autonomia d’una persona. Aleshores hi ha recursos que no es desenvolupen.

D’adults encara som a temps de resoldre els problemes que vam tenir de nens?

Mitjançant un treball de consciència i de posar llum en el dolor, és possible sanar les seqüeles. Potser en podràs sanar set o vuit de deu que en tinguis, i te’n quedaran dues o tres de mig obertes.

I si no ets conscient que arrossegues traumes infantils?

Una pista que indica seqüeles és si alguna cosa et posa molt nerviós, o si et desconnectes amb facilitat. També en pot ser indicatiu si et costa fer amistats o assolir plaer. Només cal aturar-se i observar, i els traumes et deixen pistes.

No vol dir que el que passa és que hi ha adults que encara són nens?

Sí, hi ha nens ferits que juguen a ser adults. També hi ha molt de Peter Pan, gent que no s’ha pogut construir una posició adulta i anat tirant amb la part infantil, que fa el que pot però no n’hi ha prou, cal passar a una altra pantalla. Hi ha nens ferits que continuen essent nens ferits tota la vida, i això es converteix en addiccions o en altres qüestions patològiques.

La societat actual és infantil?

La societat actual alimenta elements infantils: les xarxes socials, el culte a la imatge... No són elements que convidin a una posició adulta enfront de la vida. No ajuden al creixement personal.