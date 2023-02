El futbolista marroquí del PSG Achraf Hakimi estaria sent investigat per la policia francesa per una possible violació, segons publica el diari regional ‘Le Parisien’, que afirma que una jove de 23 anys va acudir aquest cap de setmana a una comissaria francesa on va dir que havia sigut violada pel jugador.

Tot i que la dona s’hauria negat a presentar denúncia contra Hakimi, la fiscalia gal·la s’hauria fet càrrec del cas. Els investigadors treballen en l’expedient sobre les declaracions de la presumpta víctima. Segons el mitjà francès, els fets haurien passat la nit d’aquest dissabte, quan la jove va acudir al domicili del lateral en un Uber pagat per Hakimi, amb qui hauria contactat el 16 de gener a través de la xarxa social Instagram, mantenint una discussió pública amb ell. Una vegada a casa del jugador, la jove afirma que la va besar sense el seu consentiment, li va aixecar la roba i li va fer tocaments abans que se’n pogués alliberar i demanés ajuda a un amic per SMS, el qual va acudir a socórrer-la. Hakimi, internacional pel Marroc, està casat amb l’actriu espanyola Hiba Abouk, amb qui té dos fills.