La irrupció del vehicle elèctric i la fi dels automòbils de combustió provocarà que una gran part dels actuals compradors de vehicles de gammes bàsiques es passin al transport públic. Almenys aquest és l'auguri de Jens Andersen, enginyer que va treballar durant molt de temps per a Volkswagen i va escriure la seva tesi doctoral sobre els cotxes elèctrics en comparació amb els motors de combustió. Andersen veu grans obstacles en el futur desplegament de la mobilitat elèctrica i creu que Europa està molt lluny d'aconseguir els objectius que es proposa.

En un entrevista a la revista digital Business Insider, admet que els cotxes elèctrics estan guanyant pes en el mercat automobilístic, siguin 100% elèctrics o híbrids. En aquest segon grup, Toyota és el líder absolut, mentre que Tesla continua sent el referent en el programari dels cotxes elèctrics. Per això algunes veus consideren que la indústria alemanya s'enfronta a un problema.

"Els que ahir conduïen un Opel Corsa, demà aniran amb autobús"

Andersen creu que "depèn del segment de mercat que analitzem. El segment prèmium serà defensat amb èxit per la millor indústria automobilística del món, és a dir, Alemanya. Audi, BMW, Mercedes-Benz i Porsche recuperaran el lideratge tecnològic. No tinc cap dubte sobre aquest tema, només és qüestió de temps", afirma Andersen.

No obstant això, segons Andersen, la qüestió principal serà saber cap a quina direcció vol anar Volkswagen. "A Alemanya, les persones que fins ara havien optat per vehicles de la gamma bàsica semblen inclinar-se per la subscripció, el cotxe compartit i el transport públic. Els que ahir conduïen un Opel Corsa, demà aniran amb autobús", concreta.

L'enginyer conclou que "el temps de la mobilitat individual assequible made in Europe està arribant al final".