El supermercat de la família d'Antonella Roccuzzo, dona del futbolista Leo Messi, situat a Rosario, a l’Argentina, ha rebut diversos impactes de bala aquest dijous a la matinada. A més, s'ha trobat un missatge amenaçador dirigit a l’astre argentí: «Messi, t’estem esperant, [l’intendent de Rosario, Pablo] Javkin també és narco, no et cuidarà».

🚨 Balearon el comercio de la familia de Antonela Rocuzzo en Rosario: “Messi te estamos esperando”



🇦🇷 En un nuevo acto violento en la ciudad santafesina, se metieron con la familia de Leo y amenazaron con que el intendente "no lo va a cuidar" #Resumido 👇🏽https://t.co/qZzsFOIPlc — Resumido.info (@Resumidoinfo) 2 de marzo de 2023

Segons s’ha descrit, s’han efectuat 14 trets contra la façana del local de la família Roccuzzo, ubicat a la zona oest de Rosario, ciutat natal del futbolista.

La majoria dels trets han impactat sobre una de les tres persianes metàl·liques i es creu que els atacants es van desplaçar amb moto.

"QUE LOS QUE TENGAN RESPONSABILIDAD VENGAN ACÁ" | El intendente de Rosario fue al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo que fue baleado y en el que dejaron un mensaje mafioso dirigido a Messi: "Esto pasa hace bastante. Para Rosario no hay un carajo de ayuda concreta" pic.twitter.com/4tUZkvUuOt — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 2 de marzo de 2023

Rosario és considerada la ciutat més castigada per la violència a l’Argentina, colpejada per fets d’inseguretat per l’acció de bandes de narcotraficants.

El davanter del PSG celebra habitualment les festes nadalenques a la seva localitat natal, on posseeix una casa dins d’un barri privat.