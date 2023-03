No és la primera vegada que Gerard Piqué i Clara Chía tenen una topada amb els periodistes que segueixen el dia a dia de la relació de la parella, que va vent en popa. Però la nova picabaralla que han tingut amb un paparazzi ha anat més enllà. El periodista Jordi Martín va denunciar aquest dissabte que tots dos es van burlar d’ell amb «actitud grollera» quan el professional els va interpel·lar per Shakira. A més, va assegurar que l’exjugador del Barça va accelerar el cotxe per evitar més preguntes i que va haver d’apartar-se per no ser atropellat.

«He viscut una situació molt desagradable, molt tensa, amb Piqué; m’ha fet la figa, m’ha insultat i m’ha amenaçat. Fins i tot m’ha intentat atropellar amb el cotxe», va detallar el paparazzi, visiblement afectat després del fets, en el programa nord-americà de televisió ‘El gordo y la flaca’. L’incident es va produir fora de la casa de Shakira El suposat incident entre la parella i el paparazzi es va produir quan Martín era fora de la casa de Shakira i la dels pares de Piqué, a Esplugues de Llobregat. El periodista va detallar que volia preguntar-los per l’última cançó de la cantant i Karol G, ‘TQG’, en la qual torna a adreçar diverses pulles contra l’exfutbolista. Martín va topar amb la parella, que es trobava dins d’un vehicle. Tots dos van somriure i van entrar al garatge, malgrat que fa mesos va transcendir que la cantant va vetar per complet la presència de la nova nòvia de Piqué a casa seva. No obstant, al sortir de la casa, Martín assegura que Piqué va accelerar el vehicle i va intentar «atropellar-lo», per la qual cosa va haver d’apartar-se del mig per evitar ser atropellat, tal com assegura el periodista. El paparazzi Jordi Martín cuenta el desencuentro que ha tenido con Piqué y Clara Chía#Socialité651https://t.co/bmQVNuHq17 — SOCIALITÉ (@socialitet5) 4 de marzo de 2023