La influencer Laura Escanes va estar conversant amb el seu convidat, Jorge Lorenzo, sobre la separació amb Risto Mejide. Va passar durant el seu programa de Podimo 'Entre el cielo y las nubes', que presenta ella mateixa. Després de molts rumors i silenci per part de tots dos sobre els motius de la seva ruptura, se n'han conegut nous detalls.

La mateixa Laura Escanes va ser qui va parlar del tema durant l'entrevista amb Jorge Lorenzo. Va preguntar al mallorquí si creia en l'amor per a tota la vida. El pilot responia que sí, mentre que ella discrepava: "Abans jo creia en l'amor per a tota la vida. Jo m'imaginava tota la vida amb ell. No em plantejava una opció que no fos una altra. Si jo em decideixo casar-me i tenir una filla amb algú és perquè és per a tota la vida”. Escanes argumentava amb això que no, que ella ja no hi creia: “Si no ha pogut ser i he tingut una filla… Ni de conya em plantejo estar tota la vida amb algú. Crec que no. Se'm fa bola”. En aquest sentit de la conversa, va apuntar quin va ser el motiu de la seva ruptura i per què no va funcionar amb Risto Mejide: “Jo era molt feliç, però va arribar un moment que no ens fèiem feliços, ni jo a ell ni ell a mi. Crec que la diferència d'edat no és un problema si ets al mateix moment vital. Crec que no és la diferència, sinó el moment vital” tancava la noia.