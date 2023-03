Molts parlen sobre l'estat de salut de María Teresa Campos, la mítica presentadora de televisió, que fa alguns mesos que està més desapareguda del que és habitual.

Després que la periodista, de 81 anys, caigués el 31 de desembre passat a casa de Terelu Campos en intentar incorporar-se del llit, no se'n sap absolutament res.

A causa d'aquest hermetisme, els seus fans i admiradors han expressat la seva preocupació a través de les xarxes socials. Per aquesta raó, Alejandra Rubio, la seva néta i filla de Terelu Campos, ha aprofitat que Europa Press l'ha frenat al mig del carrer per explicar com es troba la seva àvia: "està bé (...). És una etapa nova per a tots, de cuidar-la molt, d'estimar-la molt, recolzar-la, donar-li afecte, consentir-la... És llei de vida i ja toca”.

Tot i l'optimisme d'Alejandra Rubio en les seves paraules, encara ens recordem de les declaracions de Carmen Borrego en dir que en aquests moments vivia "un problema similar al de Maxim Huerta".

El periodista i l'escriptor es va sincerar al seu moment i va explicar que la seva mare patia alzheimer, motiu pel qual ha tornat a Buñol (València) per cuidar-la.