La sessió 53 de Shakira i Bizarrap ha traspassat fronteres i sembla que la seva fama encara no s'ha acabat. Durant una entrevista a 'El món a Rac1' Piqué ha volgut aclarir la seva opinió sobre la polèmica cançó.

“Personalment estic molt bé” així començava Gerard a parlar sobre la seva vida personal amb el presentador, Jordi Basté. L'exjugador assegura trobar-se en un bon moment i ha volgut aprofitar per recordar les paraules amb què va posar el punt i final als anys al club culer. "La frase que vaig dir en el meu comiat al Camp Nou va resumir bé el meu estat d'ànim. A la meva vida estaven passant moltes coses i no només a nivell professional i t'adones que de vegades has de prendre la millor decisió per al teu entorn" .

Entre aquestes decisions, va estar deixar de continuar jugant al Barça: “No és una cosa que volia però entenia que tocava” afirma Piqué. El jugador s'ha convertit en el centre de la premsa del cor. Inevitablement, el nom de Shakira va lligat a la seva figura, i la pregunta més esperada no ha trigat a arribar.

Què opina Piqué sobre la cançó més polèmica de Shakira?

La cantant colombiana va llançar un tema després de trencar amb l'exjugador del Barça, en què es desfogava de la seva separació i Piqué sortia força mal parat.

"No vull parlar del tema. No toca" deia Gerard, i pocs segons després feia èmfasi en un detall molt comentat després de l'última actuació de Shakira a 'The tonight show' on va portar els seus fills.

"Les persones tenim una responsabilitat, sobretot els que som pares, de tractar de protegir els seus fills. Cadascú pren les decisions oportunes i no tinc ganes de parlar del tema perquè l'únic que vull és que estiguin bé els nens". Així ha sentenciat el jugador les preguntes relacionades amb la seva exparella.