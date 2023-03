Rosalía i Rauw Alejandro, que són parella a la vida real, també ho són en l’àmbit professional amb el projecte conjunt ‘RЯ’, que estarà disponible el 24 de març. A TikTok ja han mostrat un breu avançament de ‘Beso’, un tall de reggaeton que sona així:

Aquesta publicació, il·lustrada tant en els seus perfils de Twitter com a Instagram amb una imatge de la portada i dues «R» entrellaçades, s’ha estat anticipant des que el desembre passat l’artista espanyola va confirmar en una entrevista amb Billboard que tots dos havien estat junts a l’estudi.

Rosalía, condecorada com a productora de l’any en els Women in Music Awards de Billboard, va treure a finals de gener el seu tema ‘LLYLM’ (‘Lie like you love me’), que al seu torn agafava el relleu al gran èxit de l’estiu ‘Despechá’ i al seu últim disc d’estudi, ‘Motomami’, publicat fa un any i guardonat amb el Grammy Llatí al millor disc del 2022.