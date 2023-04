Rosalía i Rauw Alejandro van ser notícia fa uns dies a l’anunciar públicament el seu compromís. Des d’aleshores, la parella d’artistes no ha deixat d’estar en el focus de les xarxes socials, on tots dos acumulen més de 50 milions de seguidors. Si bé no hi ha data encara per al seu casament, els fans no deixen d’especular sobre aquest succés.

Després de la publicació del vídeo de ‘Beso’, cap dels dos protagonistes s’hi ha pronunciat. No obstant, alguns usuaris de les xarxes socials ja van un pas més enllà i han utilitzat la intel·ligència artificial per reproduir com serien les cares dels fills de la parella. En els últims anys, Rosalía s’ha convertit en l’artista de parla hispana més escoltada. Des del seu debut amb ‘El mal querer’ i el seu llançament a l’escena musical mundial, la jove catalana no ha deixat d’aconseguir èxit rere èxit. La trajectòria estel·lar de l’espanyola va culminar amb l’últim llançament: l’àlbum ‘Motomami’ que li ha valgut centenars de reconeixements i milions d’escoltes. A més d’un referent musical, Rosalía és tota una icona de la cultura popular: el seu estil, la seva comunicació a les xarxes socials i la seva forma de parlar són una inspiració per a centenars de persones que veuen en ella molt més que una artista. L’espanyola ha transcendit la categoria d’intèrpret i s’ha convertit en una imatge que gairebé toca el culte i que més que fans té fidels entre els seus seguidors i seguidores. Una de les dimensions més apreciades de la vida de Rosalía és la seva relació amb el també cantant Rauw Alejandro: tots dos van començar tímidament fa gairebé tres anys i ara són una de les parelles de moda. Fa unes setmanes van llançar l’EP ‘R&R’ compost per tres cançons que són tota una oda a la seva relació: ‘Beso’, ‘Vampiro’ i ‘Promesa’ componen aquesta proposta musical que, a més de trencar rècords a Spotify, també va confirmar el futur matrimoni de Rosalía i Rauw Alejandro. S'ha utilitzat l’aplicació Midjourney per combinar dues imatges dels pares. El resultat no és únic, ja que hi ha diversos tipus de combinacions diferents i, en totes, les similituds amb els dos cantants són un denominador comú. La nena recorda més Rosalía i el nen, per tant, més Rauw Alejandro.