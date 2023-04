El cantant sud-coreà Moonbin, membre del grup de K-pop Astro, ha mort als 25 anys, segons ha informat aquest dijous el seu segell musical Fantagio.

La Policia de Corea del Sud, que ha confirmat la seva mort, ha informat que el mànager de Moonbin ha trobat el cos sense vida a casa seva, ubicada al sud de Seül.

"Tot i que creiem que s'ha suïcidat, també estem considerant realitzar una autòpsia per determinar la causa exacta de la mort", han explicat els agents, tal com ha recollit l'agència de notícies Yonhap.

Moonbin va debutar el 2016 com a membre d'Astro, era un ballarí i vocalista conegut per temes com 'Crazy Sexy Cool' o 'Confession'.

"Tots els membres d'Astro, col·legues de Fantagio, executius i empleats que han estat junts durant molt de temps, estan de dol pel difunt, amb una gran tristesa i commoció", ha indicat el segell musical.

En els últims anys han entrat a debat les condicions de la indústria del K-pop per ser considerades massa estrictes i abusives, especialment després que s'hagin registrat nombroses morts de joves cantants d'èxit, entre els quals destaquen l'ídol Jonghyun, que va morir el 2017 als 27 anys, així com la de l'artista Goo Hara, el 2019 als 28 anys.