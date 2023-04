Maluma ha rebut un cop molt dur a la seva vida, i és que el seu 'germà petit' ha mort després d'una llarga malaltia. Tot i que no és el seu germà de sang, l'artista el considera com a tal: "'El Nen somriure'. T'estimo, t'estimaré per sempre el meu Príncep. Ens veiem pel camí", va escriure a les seves xarxes socials.

Mor als 25 anys el cantant de K-pop Moonbin El compositor colombià va conèixer Bastián Matías fa un any i mig, en saber que era fan seu i que patia de càncer. El cantant va tenir una afinitat tan bona amb ell, que el va apadrinar, ja que la seva família estava passant una situació econòmica molt complicada. Des d'aquell dia, Maluma ha compartit molts vídeos i fotografies en què sortia compartint moments amb Bastián. Tant va ser l'afecte que li va agafar, que el mes de setembre passat li va comprar una casa: "Els somnis es fan realitat, benvingut a la teva nova llar, Bastian!". Ara, el cantant colombià està devastat per la mort del menor de 14 anys i no pot creure el que ha passat: "Amb el cor trencat a trossos els he d'informar per aquest mitjà que Bastian va marxar d'aquest pla terrenal", va escriure als seus xarxes socials. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) El meu Mestre, el meu guia, el meu amic, el meu germanet menor va partir, deixant-nos tots els seus coneixements i deixant un buit enorme que res ni ningú no podrà ocupar", va afegir.