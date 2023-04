Les portes de la perruqueria Sublime, ubicada al carrer Major de Seròs (Lleida), no paren d’obrir-se per rebre nous clients. Pau Nadal, un jove perruquer del municipi lleidatà, va obrir aquesta barberia fa tot just un any i mig.

No obstant, no va ser fins a la visita del cantant Quevedo, de 22 anys, que realment se li va disparar la clientela. Un vídeo en què talla els cabells a l'artista canari va guanyar notorietat en les xarxes socials i va cridar l'atenció de joves de tot Catalunya. «Una oportunitat així no la pots deixar escapar. Va ser tallar els cabells a Quevedo i notar-ho al mes següent», assegura el barber al canal 324. Tota mena de pentinats Ara, aquest local acull visites provinents de Lleida, la Franja i, fins i tot, Barcelona, la qual cosa ha permès a Nadal contractar un segon treballador. Malgrat que els clients solen demanar tallades en forma de degradat, aquests perruquers també són especialistes en tints i 'looks' ben originals. En el seu compte d'Instagram es poden trobar melenes amb un dibuix de Homer d'Els Simpsons', el logo de ChupaChups o estampats de lleopard. Així mateix, el perruquer de Sublime viatja eventualment a Madrid per continuar treballant amb artistes, 'influencers' i personalitats del món de l'streaming' i Youtube, entre els quals figuren noms com el de Nil Ojeda i Aissa.