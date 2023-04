L'enlairament de la Starship, el coet més gran del món, ha deixat un rastre de destrucció prop de la plataforma de llançament de Boca Chica, Texas. Els arbres de la zona i un cotxe que es va aparcar massa a prop de la plataforma van ser els principals afectats pel potencial de l'enlairament, que va crear un cràter enormement profund sota la plataforma.

Les imatges captades són realment impressionants i mostren la gran potència que és necessària per posar en òrbita una nau tan gegantina com la Starship. Mentre tots miràvem cap amunt en veure-la volar, en terra el llançament també va ser igualment espectacular. El creador de contingut LabPadre va pujar al seu canal de Youtube un vídeo que mostra el vent i la pols que va generar la ignició dels motors.

La destrucció causada per la Starship ha acaparat totes les portades, però no hem de passar per alt que el llançament va ser un èxit. Malgrat que tres dels motors no es van encendre durant l'enlairament, els altres 30 van permetre que la nau s'enlairés fins als 40 quilòmetres, deixant-nos imatges increïbles i provocant una ovació ensordidora per part de tot l'equip responsable.

L'enlairament de la Starship és una mostra de la tecnologia i la capacitat de l'home per conquerir l'espai, però també ha de servir com a recordatori dels efectes que aquesta potència pot tenir sobre el medi ambient i la vida quotidiana dels habitants de les zones properes a les plataformes de llançament. És important continuar investigant i desenvolupant tecnologies que permetin llançaments segurs i sostenibles per al futur de la nostra exploració de l'espai.