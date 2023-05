La cantant Amaia Montero, de 46 anys, va fer saltar totes les alarmes pel seu estat de salut mental fa uns mesos. L’exvocalista de La Oreja de Van Gogh va confessar que havia estat ingressada en una clínica psiquiàtrica, de la qual va sortir a finals de l’any passat. Des d’aleshores, la incertesa sobre l’evolució de la cantat d’Irun s’havia mantingut constant.

No obstant, Gonzalo Miró, presentador i exparella de l’artista, ha volgut treure importància a l’assumpte amb un missatge tranquil·litzador: «Són feines en què només es veu l’èxit i la part positiva, però no sempre s’està bé anímicament. És impossible estar sempre en el punt àlgid i jo no li donaria més importància», ha assegurat en declaracions recollides pel diari Las Provincias. A més, precisament tots dos han compartit una fotografia junts en una història d’Instagram d’allò més entranyable.

Notícies en camí

«Jo crec que aviat tindrem notícies d’ella. Cada vegada queda menys i tots estem desitjant que torni amb més força. És evident que està moltíssim més bé i veurem la seva millor versió d’aquí molt poc», ha declarat Miró, que ha optat per no concretar quan serà la tornada als escenaris. «No vull ser jo qui hi posi una data perquè no és la meva feina, però ja veureu com la veiem aviat a sobre d’un escenari», ha dit.

Per la seva banda, Cayetana Guillén Cuervo, actriu i bona amiga de Montero, ha confirmat que la cantautora és al nord, acompanyada de la família. Així mateix, ha assegurat que la seva situació ha millorat molt respecte a fa uns mesos.