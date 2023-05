Els acudits són frases o diàlegs humorístics que, amb un contingut més o menys graciós, intenten provocar les rialles dels destinataris. La desimboltura a l’hora d’explicar-los i l’entonació influeixen molt en aquest sentit.

De fet, grans humoristes ja morts com Eugenio o Chiquito de la Calzada, per posar-ne només dos exemples, explicaven de manera molt particular acudits comuns amb els quals, gràcies a aquest toc especial, aconseguien provocar les rialles dels presents.

Les frases d’humor absurd solen generar complicitat i rialles entre la gent. I, entre aquestes, hi ha els acudits verds o picants, frases que arrenquen fàcilment rialles als adults pel seu doble sentit.