Ed Sheeran, el ‘nen estrany de l’escola’ que s’ha convertit en estrella internacional, ja s’ha obert en canal diverses vegades per explicar que ha tingut depressió, i que fins i tot arrossega problemes alimentaris. I tot i que està d’enhorabona perquè un jurat acaba de sentenciar, la setmana passada, que ‘Thinking out loud’ no és un plagi del clàssic de Marvin Gaye ‘Let’s get it on’, el cantautor britànic ha aprofitat la seva presència en un programa de la CBS per donar més detalls de la seva lluita contra la bulímia i sobre com manté el pes sota control i mira de mantenir-se en forma.

«Mantinc el pes a ratlla perquè faig molt d’exercici, però sempre he sigut un noi gras», li va confessar al presentador, Seth Doane. «Aquest matí he fet com una hora i mitja d’exercici, i estaré unes dues hores sobre l’escenari avui...», li va explicar. «Cuido molt el que menjo i miro de no fer-me’n un tip», va afegir. Surt a la llum la malaltia que pateix David Beckham No és només cosa de noies Però malgrat la transparència a l’hora d’explicar el seu cas, Sheeran també va admetre que no té ganes de convertir-se en «el noi del cartell de la bulímia», si bé creu que «és important parlar-ne perquè la gent sàpiga que no és un problema exclusiu d’un gènere». Va ser a l’edició de març de ‘Rolling Stones’ quan va parlar per primera vegada d’aquesta lluita corporal, que va arrencar, diu en el reportatge, quan es va començar a comparar amb altres estrelles del pop amb qui ha col·laborat, com Shawn Mendes i Justin Bieber, ja que tots dos tenen «figures fantàstiques», va admetre.