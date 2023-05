La ‘influencer’ Paula Gonu se sent a gust en l’onada de la viralitati sap rendibilitzar-la amb classe. Poc ha durat la seva etapa com a presidenta del Jijantes FC en la Queens League, d’on ha sortit dient pestes contra Gerard Romero, la Kings League i Gerard Piqué. Quan encara ressonen les seves crítiques contra el format que enganxa centenars de milers de joves i aconsegueix superar en audiència partits de Primera Divisió, la Gonu ha tornat ha treure rèdit d’una cosa molt estrambòtica que ja va explicar al novembre a TikTok: com es va menjar el seu menisc. La cosa no acab aquí: ho va fer a la bolonyesa.

En una entrevista al pòdcast ‘Club 113’, que presenten altres ‘influencers’, Gonu va reviure aquest dijous l’experiència de menjar-se una part del seu cos. «Segur que us heu menjat coses pitjors», va fer broma la noia, que té dos milions de seguidors a Instagram i més de 647.000 a la xarxa social xinesa. El cas és que Gonu es va esquinçar el menisc d’un genoll i li va tocar passar pel quiròfan. Va demanar estar desperta per veure l’operació i el doctor li va oferir fins i tot veure-la per una pantalla. «Anàvem comentant l’operació», va explicar. A l’acabar, el metge li va oferir emportar-se a casa part del cartílag gomós i així ho va fer. Dies després, mentre el menisc es conservava en un pot amb alcohol, va confessar a la seva parella que se’l volia menjar. ¿El motiu? Va fer broma que potser li donaria poders. «Em vaig fer una bolonyesa i l’hi vaig afegir. És meu, i estava net i era un tros», va precisar. Un plat amb molts nutrients, és clar que sí.