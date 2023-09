Úrsula Corberó és una de les actrius més exitoses dels darrers anys. Va saltar a la fama gràcies al seu paper protagonista a 'Física o química' i, després de diferents projectes, s'ha fet popular internacionalment pel seu rol a 'La casa de papel', èxit de Netflix. Ara, la intèrpret ha tornat a treballar per a la plataforma d'streaming amb la nova sèrie 'El cos en flames'.

Durant la seva gira de promoció, ha concedit una entrevista a 'La script', podcast presentat per María Guerra, en què ha confessat patir un trastorn de salut des de la seva infància. "No ho he dit mai perquè sona una mica malament, però tinc un retard ossi de cinc anys".

Assegurava mentre parlava amb naturalitat de l'afecció: "És clar, ara no es nota perquè tinc cos d'una persona de 30 en comptes d'una de 35", aclaria. En aquest cas, per a ella ja no suposa un problema, ja que després de tants anys ha après a gestionar-lo. Tot i que no ha estat sempre així, quan era més petita i es trobava en etapa de desenvolupament, va ser més complicat.

"A mi em va baixar la meva primera menstruació amb 17 anys. Molt fort. És que a mi em van començar a créixer els cabells de l'aixella a aquesta edat. Això va fer que, amb 15 anys, les meves amigues ja utilitzessin la XS de Berskha i jo, amb la talla 14 de Zara Kids", comentava a María Guerra.