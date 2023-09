Els mitjans socials sovint mostren vides aparentment perfectes, però ara un jove ha compartit una realitat diferent a TikTok. Conegut com NanoJr, el seu vídeo, publicat fa només tres dies, acumula ja 2,9 milions de visualitzacions. Aquest usuari posa de manifest la importància de la seva família i ofereix una reflexió profundament emotiva.

En el vídeo, NanoJr parla sobre com veu els joves d'avui en dia i planteja una pregunta contundent: "Si véns d'una bona família, que té diners, et donen la teva paga, et compren les coses, la teva roba, les teves ximpleries, i no et falta de res... per què deixes l'institut? Per què et gastes els diners dels teus pares, que realment treballen per guanyar-los, en porros, alcohol, festes i altres ximpleries?" El seu missatge va més enllà, expressant que molts joves no entenen el vertader significat de la vida.

NanoJr, que prové d'una família humil, treballa en dues feines i ho fa amb dedicació. "Estic treballant fins a la mort. Per què? Per exemple, l'altre dia ma germana necessitava sabates i vaig comprar-les", va explicar NanoJr. Aquest jove està decidit a prendre's seriosament la responsabilitat d'ajudar la seva família, assegurant que no els falti de res.

@nano.jr10 Se me da muy mal hacer este tipo de vídeos,pero creo que se me a entendido bien. ♬ sonido original - NanoJr

La seva conclusió és impactant: "Us creieu carrer, però carrer no és això. Carrer és cuidar de la teva família, i això és el que estic fent, germans, tirant endavant la meva família. I ho aconseguiré, tinc molt clars els meus objectius: porto treballant des dels 16 anys i la meva família mai mancarà de res", va afirmar el jove.

Les reaccions al seu vídeo són innumerables, amb molts aplaudint la seva actitud i molts pares expressant l'esperança que els seus fills tinguin aquesta perspectiva quan arribin a la seva edat. NanoJr també ha respost a preguntes sobre les seves feines: és repartidor per a una empresa de venda en línia i treballa a les nits en una cadena de restaurants.