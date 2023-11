Mantenir la compostura pot resultar realment difícil per a molts artistes, sobretot quan la multitud de fans, exaltada per veure de prop els seus ídols, els falta al respecte sense ni adonar-se’n. El cantant colombià Maluma, de 29 anys, ho sap bé.

Fa tot just unes setmanes, es va viralitzar a les xarxes socials un vídeo en el qual una seguidora de l’artista nascut a Medellín li tocava les parts íntimesmentre ell saludava al seu públic en un dels concerts integrats dins de la gira ‘Don Juan world tour’. En aquesta ocasió, l’intèrpret de ‘Coco loco’, que recentment ha confirmat que l’any que ve serà pare per primera vegada, s’ho va prendre relativament bé, però aquesta vegada va ser diferent.

Agafades i estrebades

Tot va passar en un dels concerts de Maluma als Estats Units, on, de nou, es va animar a abandonar l’escenari per saludar personalment alguns dels seguidors de les primeres files. Donant la mà a molts d’ells, en un moment un fan va agafar el cantant durant diversos segons. Cansat de l’actitud d’aquest home, el colombià va perdre els nervis i li va fer una forta estrebada per alliberar-se’n, i fins i tot va arribar a arrossegar-lo per sobre de la tanca de seguretat.